Шокирующий уход Виктории Алонсо из Marvel Studios

На церемонии вручения премии "Оскар" в этом году Виктория Алонсо была ошеломлена.

Ветеран Marvel Studios и продюсер номинированного фильма "Аргентина, 1985" остановилась на красной ковровой дорожке, позируя фотографам, которым было поручено запечатлеть первых лиц Голливуда в этот знаменательный вечер. Но что-то потрясло ее.

"Посмотрите на это! Две женщины!" сказала Алонсо о женщинах-фотографах, нанятых для этой работы (как и в большинстве уголков Голливуда, в очереди на фотосъемку женщин больше, чем мужчин).

Эмоциональная Алонсо настояла на том, чтобы пара опустила свои камеры и сфотографировалась с ней на фоне гигантской статуэтки "Оскар". Когда они все улыбнулись, она сказала им: "Мы так много работали, чтобы попасть сюда, и мы никуда не уйдем".



Восемь дней спустя она была уволена с поста президента Marvel по физическому производству, пост-продакшну, VFX и анимации, сообщили Variety три человека, знакомые с этим вопросом.

Эта перестановка стала неожиданностью для многих в шоу-бизнесе и в обширном фэндоме комиксов Marvel (сообщество с заметным присутствием в Интернете и значительной личной аудиторией в многочисленных мультиплексах, где студия выпускает свои фильмы).