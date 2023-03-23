Дочь Софии Копполы была задержана за попытку арендовать вертолет из Нью-Йорка в Мэриленд

Роми Марс может стать новым протеже своей семьи в кино - и все это благодаря 49-секундному видео на TikTok, которое быстро стало вирусным.

16-летняя дочь режиссера Софии Копполы и солиста группы Phoenix Томаса Марса разместила ролик на этой неделе, объяснив, что ее посадили под домашний арест после того, как она попыталась зафрахтовать вертолет из Нью-Йорка в Мэриленд, чтобы поужинать с "другом по лагерю", и весь ролик от начала до конца - это взгляд на семью Коппола-Марс дома.



Марс начала видео, которым позже поделился в Твиттере пользователь @savbrads, заявив: "Приготовьте со мной пасту с водочным соусом, потому что я наказана".

Затем она рассказала, что попала в беду, "потому что пыталась заказать вертолет из Нью-Йорка в Мэриленд по кредитной карте моего отца, потому что хотела поужинать с моим другом из лагеря".

Предположительно, как только это обвинение было замечено, чартер был закрыт, и подросток была наказана до дальнейшего уведомления.