2-летний сын Лии Мишель Эвер Лео госпитализирован из-за страшной проблемы со здоровьем

Выпускница Glee объявила, что пропустит два спектакля "Смешная девчонка" на Бродвее из-за проблемы со здоровьем ее двухлетнего сына Эвера Лео Райха.

"Мне очень жаль, но, к сожалению, сегодня меня не будет на @FunnyGirlBwy", - написала она в Instagram Stories 22 марта. "Мы находимся в больнице с нашим сыном и занимаемся страшной проблемой со здоровьем, для которой мне нужно быть здесь".



"Мне очень жаль", - продолжила Леа, которая делит Эвер с мужем Зэнди Райхом. "Пожалуйста, пошлите нам немного любви и силы".



Смешная девчонка" также подтвердила, что 36-летняя артистка не будет участвовать ни в утреннем, ни в вечернем спектакле 22 марта. В отсутствие Леа роль Фанни Брайс исполнит Джули Бенко.



Леа играет главную роль в комедийном мюзикле с сентября прошлого года, заменив Бини Фельдштейн, которая покинула бродвейский спектакль в июле. Хотя предполагалось, что актриса останется на сцене только до конца весны, в итоге она продлила свою работу до закрытия шоу в сентябре 2023 года.