Accenture сокращает 19 000 рабочих мест и снижает прогнозы

В четверг Accenture Plc понизила прогнозы годового дохода и прибыли и заявила, что сократит около 2,5 процентов своего персонала, что эквивалентно 19 000 рабочих мест.

Это заявление привело к росту акций компании более чем на 4 процента на электронных площадках еще до открытия рынка.



Теперь Accenture ожидает, что годовой рост доходов составит от 8% до 10%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста от 8% до 11%.



В прошлом месяце конкурирующая компания Cognizant Technology Solutions указала на "умеренный" рост числа бронирований (сделок, которые фирмы, предоставляющие ИТ-услуги, держат в резерве) в 2022 году, после того как ее прогноз доходов на первый квартал не оправдал ожиданий рынка.



Accenture заявила, что теперь прогнозирует прибыль на акцию в размере от $10,84 до $11,06 по сравнению с $11,20 до $11,52, ожидавшимися ранее.