Около 500 погибших в результате удара тропического циклона "Фредди" по Малави

Число погибших в результате воздействия тропического циклона "Фредди" в Малави на прошлой неделе возросло до 499 человек.

Это погодное явление заставило более 500 000 человек покинуть свои дома, 427 человек остаются пропавшими без вести, а 841 человек получил ранения, сообщило вчера поздно вечером агентство ООН.

Циклон вышел на сушу в южном регионе страны 12 марта и покинул Малави в пятницу, а самыми пострадавшими районами стали Блантайр и Муландже, где погибли 212 и 143 человека соответственно.

Согласно новым данным, общее число погибших от циклона на юге Африки достигло почти 680 человек, после того как в последние недели он также обрушился на Мозамбик и Мадагаскар.

Фредди усугубил серьезный кризис здравоохранения в Малави, который уже год сталкивается с самой сильной в своей истории вспышкой холеры, охватившей каждый из 29 районов страны и насчитывающей более 55 000 случаев заболевания, включая 1686 смертей, согласно последним данным Министерства здравоохранения Малави.