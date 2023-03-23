Еженедельные заявки на пособие по безработице снижаются в США

Число американцев, подающих новые заявления на получение пособия по безработице, снизилось на прошлой неделе.

Первичные заявки на государственные пособия по безработице снизились на 1 000 до 191 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 марта, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 197 000 заявок на последнюю неделю.



В этом году количество заявок колебалось в узком диапазоне, оставаясь очень низким по историческим меркам, несмотря на всплеск увольнений в крупных технологических компаниях.



Поскольку в январе на каждого безработного приходилось 1,9 вакансии, работодатели зачастую неохотно увольняют работников.



Экономисты ожидают, что условия на рынке труда ослабнут, особенно после краха банка Silicon Valley в Калифорнии и банка Signature в Нью-Йорке.

Финансовые условия ужесточились, что может заставить банки ужесточить кредитование, что может сказаться на домохозяйствах и малом бизнесе - основных факторах роста занятости.