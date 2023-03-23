Мужчина получил 4 года за нападение на полицейских во время беспорядков в Капитолии

Мужчина из Вирджинии, который напал на полицейских с украденной дубинкой, был приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения.

Джеффри Силлс из Механиксвилла, штат Вирджиния, был осужден за нападение с опасным оружием, препятствование работе Конгресса и грабеж за его роль в насилии в туннеле Нижней Западной террасы Капитолия, где полицейские были избиты и раздавлены, когда пытались отбиться от разъяренной толпы сторонников президента Дональда Трампа.



С момента ареста в июне 2021 года 31-летний мужчина уже отсидел за решеткой полтора года.



В отдельном деле во вторник судья объявил о неправильном рассмотрении после того, как присяжные не смогли прийти к согласию относительно того, виновен ли человек, которого называют "руководителем операции" "Хранителей присяги" 6 января, в препятствовании.

Майкл Грин был оправдан по всем другим обвинениям в уголовном преступлении в понедельник, но признан виновным в мелком правонарушении. Грин - единственный обвиняемый в трех судебных процессах по делам более чем десятка членов и соратников ультраправой экстремистской группировки, который не был осужден по обвинению в тяжком преступлении.