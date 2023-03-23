119 тысяч человек пострадали от оружия для подавления беспорядков с 2015 года по всему миру

Более 119 000 человек пострадали от слезоточивого газа и других химических раздражающих веществ по всему миру с 2015 года и около 2 000 получили ранения.

Организация "Врачи за права человека" и Международная сеть организаций гражданских свобод, подготовившие доклад, назвали его "самым полным на сегодняшний день исследованием оружия для борьбы с толпой".



В докладе о жертвах в результате деятельности практически нерегулируемой отрасли говорится о тревожной эволюции устройств для борьбы с толпой в сторону более мощных и неизбирательных разработок и применения, включая сброс слезоточивого газа с беспилотников.



Отчет, подготовленный в сотрудничестве с Исследовательским фондом "Омега", занял два с половиной года и был составлен с использованием медицинской литературы.

По словам ведущего автора доклада Рохини Хаар, врача скорой помощи и исследователя из Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, некоторые травмы были смертельными, но на основании этих данных невозможно оценить общее количество смертей.