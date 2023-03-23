Бывший мэр Гаити, признанный виновным в убийствах, обвиняется в мошенничестве

В среду бывшему мэру Гаити были предъявлены уголовные обвинения в том, что он солгал в своем заявлении на получение статуса легального жителя США.

50-летний Жан Мороуз Вилиена был обвинен по трем пунктам в мошенничестве с визами, согласно заявлению прокуратуры США в Бостоне. Осуждение по этому обвинению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



"Законный въезд в нашу страну - это привилегия, а не право", - говорится в заявлении прокурора США Рэйчел Роллинз. "Наша страна предлагает защиту, помощь и убежище тем, кто подвергается преследованиям.

Люди, которые совершают акты насилия и причиняют вред - а затем якобы лгут о своем поведении иммиграционным властям США - в своих странах, не являются желанными гостями здесь".



Адвокату Вилиены было отправлено электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.



Вилиена отправился в посольство США в Порт-о-Пренсе, Гаити, в июне 2008 года, чтобы подать заявление на визу, которая позволила бы ему въехать в США, сообщили федеральные прокуроры.