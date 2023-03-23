Американский судья сужает круг исков акционеров против Alibaba

Американский судья заявил, что Alibaba Group Holding Ltd, должен ответить на претензии, что он обманул акционеров в связи с предполагаемой монополистической практикой.



В своем 31-страничном решении в среду окружной судья США Джордж Дэниелс на Манхэттене также отклонил все иски против миллиардера Ма, в том числе за инсайдерскую торговлю.



Акционеры обвинили Alibaba в том, что она скрыла обеспокоенность регулирующих органов по поводу IPO компании Ant, которая управляет мобильной платежной платформой Alipay и в которой Alibaba владеет 33% акций, до того, как Китай заблокировал потенциальное размещение акций на сумму 37 млрд долларов в 2020 году.



Они также обвинили Alibaba в том, что она не нарушает антимонопольное законодательство и законодательство о недобросовестной конкуренции, несмотря на то, что она требует от продавцов выбирать только одну платформу распространения.



Пекин объявил об антимонопольном расследовании в декабре 2020 года, а четыре месяца спустя оштрафовал Alibaba на 2,75 млрд долларов за требование "исключительности продавцов" для ведения бизнеса.



Дэниелс заявил, что акционеры Alibaba не имеют права подавать иск против Ant, поскольку IPO не состоялось, а значит, они никогда не покупали и не продавали акции Ant.



Он сказал, что они могут подать в суд на Alibaba, генерального директора Дэниела Чжана и бывшего финансового директора Мэгги Ву в связи с заявлениями о соблюдении антимонопольного законодательства.