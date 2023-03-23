Майкл Джордан рассматривает возможность продажи клуба «Шарлотт Хорнетс»
Шестикратный чемпион НБА ведет переговоры о продаже по крайней мере части франшизы группе, в которую входит миноритарный владелец "Хорнетс" Гейб Плоткин.
Четыре года назад Майкл Джордан продал долю в "Шарлотт Хорнетс" группе под руководством Гейба Плоткина", - говорится в заявлении компании Jump Management, которая является семейным офисом Майкла Джордана, поступившем в среду в Ассошиэйтед Пресс. "Как естественный шаг в процессе, вызванном этой сделкой, Майкл и Гейб ведут переговоры о потенциальной покупке его группой дополнительного пакета акций".
"На данный момент неясно, состоится ли дополнительная продажа", - говорится в заявлении.
Джордан отклонил просьбы об интервью, чтобы обсудить потенциальную продажу команды через своего пресс-секретаря Эсти Портной.
В 2019 году Джордан продал часть "Хорнетс" Плоткину, основателю Melvin Capital, и Даниэлю Сандхайму из DI Capital, но Джордан по-прежнему контролировал большую часть акционерного капитала команды.
На данный момент неясно, хочет ли Джордан продать весь свой контрольный пакет акций команды или только его часть.
Джордан - единственный чернокожий владелец НБА. Он приобрел команду у Боба Джонсона за 180 миллионов долларов в 2010 году. По данным Forbes, после сезона 2021-22 чистая стоимость команды составит 1,7 миллиарда долларов.
Опубликовано: Иван Ободов
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