Майкл Джордан рассматривает возможность продажи клуба «Шарлотт Хорнетс»

Шестикратный чемпион НБА ведет переговоры о продаже по крайней мере части франшизы группе, в которую входит миноритарный владелец "Хорнетс" Гейб Плоткин.

Четыре года назад Майкл Джордан продал долю в "Шарлотт Хорнетс" группе под руководством Гейба Плоткина", - говорится в заявлении компании Jump Management, которая является семейным офисом Майкла Джордана, поступившем в среду в Ассошиэйтед Пресс. "Как естественный шаг в процессе, вызванном этой сделкой, Майкл и Гейб ведут переговоры о потенциальной покупке его группой дополнительного пакета акций".



"На данный момент неясно, состоится ли дополнительная продажа", - говорится в заявлении.



Джордан отклонил просьбы об интервью, чтобы обсудить потенциальную продажу команды через своего пресс-секретаря Эсти Портной.



В 2019 году Джордан продал часть "Хорнетс" Плоткину, основателю Melvin Capital, и Даниэлю Сандхайму из DI Capital, но Джордан по-прежнему контролировал большую часть акционерного капитала команды.



На данный момент неясно, хочет ли Джордан продать весь свой контрольный пакет акций команды или только его часть.



Джордан - единственный чернокожий владелец НБА. Он приобрел команду у Боба Джонсона за 180 миллионов долларов в 2010 году. По данным Forbes, после сезона 2021-22 чистая стоимость команды составит 1,7 миллиарда долларов.