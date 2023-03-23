Президент Фердинанд Маркос говорит, что военные базы США будут разбросаны по Филиппинам
Президент Фердинанд Маркос-младший заявил в среду, что четыре новые военные базы США будут расположены в различных частях Филиппин, в том числе в провинции, выходящей к Южно-Китайскому морю.
В прошлом месяце Маркос предоставил США доступ к четырем объектам в дополнение к пяти существующим в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) от 2014 года, что происходит на фоне растущей напористости Китая в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня.
"Есть четыре дополнительных объекта, разбросанных по Филиппинам - есть несколько на севере, есть несколько вокруг Палавана, есть несколько дальше на юге", - сказал Маркос журналистам в кулуарах празднования годовщины основания филиппинской армии.
EDCA разрешает США доступ на филиппинские базы для совместного обучения, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, топливные склады и жилье для военных, но это не означает постоянного присутствия.
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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