Президент Фердинанд Маркос говорит, что военные базы США будут разбросаны по Филиппинам

Президент Фердинанд Маркос-младший заявил в среду, что четыре новые военные базы США будут расположены в различных частях Филиппин, в том числе в провинции, выходящей к Южно-Китайскому морю.

В прошлом месяце Маркос предоставил США доступ к четырем объектам в дополнение к пяти существующим в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) от 2014 года, что происходит на фоне растущей напористости Китая в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня.



"Есть четыре дополнительных объекта, разбросанных по Филиппинам - есть несколько на севере, есть несколько вокруг Палавана, есть несколько дальше на юге", - сказал Маркос журналистам в кулуарах празднования годовщины основания филиппинской армии.



EDCA разрешает США доступ на филиппинские базы для совместного обучения, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, топливные склады и жилье для военных, но это не означает постоянного присутствия.