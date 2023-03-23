Тайвань отзывает посла, поскольку Гондурас меняет связи с Китаем

Тайвань заявил, что отозвал своего посла в Гондурасе на фоне попыток центральноамериканской страны установить официальные дипломатические отношения с Китаем.

Тайвань и Китай ведут борьбу за дипломатическое признание с тех пор, как стороны разделились в результате гражданской войны в 1949 году. Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила на прошлой неделе, что ее правительство будет стремиться установить дипломатические отношения с Китаем, что подразумевает разрыв отношений с Тайванем.



В результате этого Тайвань будет признан только 13 странами, поскольку Китай тратит миллиарды на то, чтобы добиться признания своей политики "одного Китая".



Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отверг сообщения о том, что Гондурас перешел на новые отношения после того, как Тайвань отклонил просьбы о покупке суверенного долга страны на сумму 2,5 миллиарда долларов.



"Мы приветствуем позитивное заявление правительства Гондураса о развитии отношений с Китаем. Мы готовы устанавливать и развивать двусторонние отношения на основе равенства и взаимного уважения", - сказал Ван на ежедневном брифинге в четверг.