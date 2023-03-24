Немецкий производитель оружия Heckler & Koch увеличил прибыль на 132 %

Производитель оружия Heckler & Koch заработал в 2022 году больше, чем когда-либо и его чистая прибыль увеличилась на 132% до 50,6 млн евро, заявил в пятницу в Оберндорфе генеральный директор Йенс Бодо Кох.

В 2022 году были выполнены два крупных военных заказа из США. Но и в Европе спрос со стороны сил безопасности был высок. Валютные эффекты также сыграли свою роль. Курс доллара положительно сказался на результате.

Компания специализируется на производстве штурмовых винтовок и пистолетов. Продажи выросли в прошлом году на 5,1 процента до 305,1 миллиона.

Кох не осмелился сделать конкретный прогноз. Однако гендиректор подчеркнул,, что в наступившем году ожидаются продажи на уровне 2022 года, книги заказов заполнены, отметил он.

Несколько лет назад Heckler & Koch все еще боролась с экономическими трудностями. Гора долгов была высока. Если в 2021 году у оружейника все еще был отрицательный капитал в размере 85,3 млн евро, то теперь собственный капитал увеличился на 70,3 млн евро.

В компании работает 1107 человек, 1000 из них в Оберндорфе. Финансовый директор Бьорн Крёнерт объявил об инвестициях в штаб-квартиру в Шварцвальде.

«Строится новый логистический зал, а также новый клиентский и стрелковый центр»,- сказал менеджер, на это будет израсходовано более 20 миллионов евро.

Компания является важным поставщиком Бундесвера.

«Заказ Бундесвера был подписан в конце 2022 года, но его отложили из-за известных юридических споров», - отметил Кох.

Заказ составляет более 120 000 автоматов. Ожидается, что производство новой штурмовой винтовки для Бундесвера начнется в 2025 году.