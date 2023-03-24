Сорта томатов, при выращивании которых нет нужды в пасынковании и подвязывании

Дачный эксперт посоветовал сорта томатов, которые гарантируют обильный урожай без особых хлопот.

Эти томаты не вызовут никаких сложностей в выращивании даже у новичков. Стоит только их посадить, дождаться созревания и собрать урожай.

Комбат, который будет весь усыпан плодами

Урожая ждать чуть менее 100 дней. Куст достигает 45 см. Форма плодов вытянутая, средний вес - 90-140 г. Шкурка плотная, не дает трещин. Годятся для заготовок.

Новинка этого года - Запуняка

Высота растения - 50 см. Вес плодов от 60 до 150 г. Форма сливовидная. Созревание занимает менее 90 дней. На вкус кисло-сладкие с виноградными нотками. Кожица не трескается.

Ранний сорт Монеточка

Очень рано созревает - за 80 дней. Если растить в теплице, достигает высоты 120 см и тогда нуждается в подвязке. В открытом грунте растет до 80 см.

Плоды чуть удлиненные или округлые, весом 20-35 г. Окрас золотисто-оранжевый. Можно выращивать в любом климате, плоды будет давать до заморозков.

Сладкий вкус с характерной фруктовой кислинкой. Томаты могут долго лежать.

Настенька - надежный и беспроблемный

Проверенный популярный сорт, созревает за 100 дней. Кустик возвышается до 70 см. Растению не требуется формовка и пасынкование, как и прочим экземплярам из этого перечня.

Плоды розового оттенка, сочные, с мясистой мякотью. Бывают очень крупные - 125-500 г. Сорт не боится фитофтороза.