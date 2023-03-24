Сорта томатов, при выращивании которых нет нужды в пасынковании и подвязывании
Дачный эксперт посоветовал сорта томатов, которые гарантируют обильный урожай без особых хлопот.
Эти томаты не вызовут никаких сложностей в выращивании даже у новичков. Стоит только их посадить, дождаться созревания и собрать урожай.
Комбат, который будет весь усыпан плодами
Урожая ждать чуть менее 100 дней. Куст достигает 45 см. Форма плодов вытянутая, средний вес - 90-140 г. Шкурка плотная, не дает трещин. Годятся для заготовок.
Новинка этого года - Запуняка
Высота растения - 50 см. Вес плодов от 60 до 150 г. Форма сливовидная. Созревание занимает менее 90 дней. На вкус кисло-сладкие с виноградными нотками. Кожица не трескается.
Ранний сорт Монеточка
Очень рано созревает - за 80 дней. Если растить в теплице, достигает высоты 120 см и тогда нуждается в подвязке. В открытом грунте растет до 80 см.
Плоды чуть удлиненные или округлые, весом 20-35 г. Окрас золотисто-оранжевый. Можно выращивать в любом климате, плоды будет давать до заморозков.
Сладкий вкус с характерной фруктовой кислинкой. Томаты могут долго лежать.
Настенька - надежный и беспроблемный
Проверенный популярный сорт, созревает за 100 дней. Кустик возвышается до 70 см. Растению не требуется формовка и пасынкование, как и прочим экземплярам из этого перечня.
Плоды розового оттенка, сочные, с мясистой мякотью. Бывают очень крупные - 125-500 г. Сорт не боится фитофтороза.
Опубликовано: Храмова Оксана
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