Более 450 человек арестованы во время массовых протестов во Франции
Сотни людей были арестованы во Франции во время акций протеста против пенсионной реформы, которые иногда сопровождались насилием.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманин сообщил в пятницу CNews о 457 арестах.
В ходе беспорядков пострадали около 440 полицейских и жандармов.
Только в Париже на полях протестов произошло около 900 пожаров. Нападения произошли на несколько общественных зданий.
Премьер-министр Элизабет Борн назвала насилие и ущерб неприемлемыми. Протесты против спорной пенсионной реформы также привели к беспорядкам в других городах.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
-
Тарас Медведев
Немецкий производитель оружия Heckler & Koch увеличил прибыль на 132 %
Производитель оружия Heckler & Koch заработал в 2022 году больше, чем когда-либо и его чистая прибыль увеличилась на 132% до 50,6 млн евро, заявил в пятницу в Оберндорфе генеральный директор Йенс Бодо Кох.Подробнее...
-
-