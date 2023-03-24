Мировые акции падают на фоне банковских потрясений и опасений рецессии

Акции упали в пятницу в Европе и Азии, поскольку беспокойство по поводу беспорядков в банковском секторе и рисков рецессии затмило рост на Уолл-стрит.

Бенчмарки снизились на большинстве основных рынков, в то время как американские фьючерсы выросли. Цены на нефть упали.



Инвесторы опасаются, что после второго и третьего по величине в истории банкротств американских банков, отток клиентов из них может оказаться крайне тяжелым.

Эта суматоха омрачает перспективы того, что Федеральная резервная система будет делать с процентными ставками после того, как за последний год она подняла их до головокружительных высот.



Опасение заключается в том, что все эти потрясения в банковской отрасли могут вызвать резкое сокращение кредитования малого и среднего бизнеса по всей стране. Это может оказать еще большее давление на экономику, повысив риск рецессии, которую многие экономисты уже считают вероятной.



Немецкий индекс DAX потерял 1% до 15 055,96, а индекс CAC 40 в Париже также упал на 1% до 7 065,83. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1% до 7 418,52. Фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,1%, а индекс Dow industrials остался без изменений.