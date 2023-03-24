Землетрясение магнитудой 4 ощущается на востоке Кубы

В среду на Кубе в юго-восточной провинции Гранма было зарегистрировано землетрясение силой 4,0 балла по шкале Рихтера.

Национальная сейсмологическая служба сообщила, что землетрясение, четвертое ощутимое в этом году, произошло в 16:33 по местному времени (20:33 GMT), а его гипоцентр находился на глубине пяти километров.



Толчки ощущались в муниципалитетах Бартоломе Масо и Пилон провинции Гранма.



Предыдущее землетрясение на Кубе - магнитудой 3,5 - ощущалось 24 февраля в провинции Гуантанамо, расположенной на дальнем востоке страны.



Предыдущие два - оба магнитудой 5,5 - были зарегистрированы 8 февраля (к юго-западу от специального муниципалитета Исла-де-ла-Хувентуд) и 16 февраля (в 79,3 км к юго-востоку от муниципалитета Маиси, также в Гуантанамо).