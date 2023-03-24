Уругвайские экологи проводят марш против разграбления водных ресурсов

В рамках Всемирного дня воды в среду сотни людей прошли маршем по столице Уругвая, чтобы заявить о своем решительном неприятии бездействия правительства.

С лозунгом "Это не просто засуха, это грабеж", демонстранты отправились от центральной площади Либертад к штаб-квартире Университета Республики на Авенида 18 де Хулио в Монтевидео, чтобы озвучить свои жалобы на такие проблемы, как загрязнение и пренебрежение заботой о воде.



В интервью Agencia EFE агроном Анаит Агаронян, член Национальной комиссии в защиту воды и жизни, подчеркнула, что общество является свидетелем "чрезмерного присвоения" общих благ.



"Они забирают нашу воду, наши почвы, наше плодородие, наше биоразнообразие ради прибыли и ничего другого. Нас грабят со всех точек зрения, потому что есть заинтересованность в получении денег, но без оценки того, что это означает, что наше здоровье находится под угрозой", - сказала она.



По словам эксперта, в 2004 году после плебисцита, проведенного при поддержке общественных организаций, Уругвай включил в свою конституцию статью о том, что вода является природным ресурсом, необходимым для жизни, и что доступ к воде и санитарии является одним из основных прав человека.