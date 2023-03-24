Аргентинский песо растет на надеждах на увеличение долларовой ликвидности

Валютный рынок Аргентины получил дополнительный импульс в среду после того, как правительство решило заставить государственные предприятия продать свои облигации, деноминированные в долларах.

Аргентинская валюта резко падает уже несколько недель, достигнув накануне рекордного максимума на фоне опасений, что рынок будет испытывать дальнейшую нехватку иностранной валюты из-за падения экспорта сельскохозяйственной продукции после жесточайшей засухи.



"Мы начали придавать глубину рынку облигаций местного права в долларах, начиная с покупки холдингов "Глобальных" облигаций государственных организаций, что снизит государственный долг по иностранному праву, примерно в 4 000 миллионов долларов на начальном этапе", - заявил секретарь по экономической политике Габриэль Рубинштейн.



Эта неожиданная мера направлена на обеспечение большей стабильности путем организации долговых обязательств государственного сектора страны. "Государство, не используя резервы центрального банка (BCRA), продолжит выкупать и делистировать "глобальные" облигации, сокращая внешний долг", - сказал он.