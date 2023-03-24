Фанат подвергся нападению двух женщин на концерте Джей Джей Лина в Гонконге

Поклонница Джей Джей Лина подверглась нападению двух женщин во время концерта сингапурского певца в Гонконге на прошлой неделе после того, как она окликнула их за то, что они мешали обзору других зрителей.

В сообщении на Weibo пострадавшая поделилась двумя видео, на которых видно, как две женщины танцуют на столе, подпевая вместе с Джей Джей Лином на его концерте в Central Harbourfront Event Space в Гонконге в пятницу.



"Что это за ситуация? Я кричала им, чтобы они слезли оттуда (они все время стояли на своих местах), а они хотели сгруппироваться и избить меня, чтобы я не смогла покинуть помещение", - написала пользовательница Weibo, сообщает AsiaOne.



По словам пользователя, она обратилась к двум женщинам за то, что они стояли на столе и загораживали обзор другим посетителям концерта.