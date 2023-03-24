Законодатели США предлагают законодательство для снижения тарифов Эквадора

Американские сенаторы Боб Менендес и Джим Риш в среду представили законопроект о включении Эквадора в список стран-бенефициаров.

Закон о восстановлении Карибского бассейна, который снизит тарифы до 50 процентов на экспорт страны в США.



"Этим новым законом Соединенные Штаты углубляют свои отношения с ключевым демократическим союзником на американском континенте и создают условия для инклюзивного экономического роста в обеих странах", - говорится в заявлении Менендеса, председателя сенатского комитета по международным отношениям.



В свою очередь, Риш подчеркнул, что это правило поможет бороться с нелегальной иммиграцией и ослабить растущее влияние Китая в регионе "путем стимулирования создания рабочих мест в частном секторе, чтобы эквадорцы могли пользоваться большей экономической мобильностью в своей стране".



В своем заявлении два сенатора сказали, что законодательство снизит тарифы на половину продукции, которую Эквадор экспортирует в США.



Он также послужит продвижению политики по сдерживанию нелегальной иммиграции. Законодатели напомнили, что эквадорцы являются второй по величине группой людей, которые пересекают границу Панамы с целью попасть в США.