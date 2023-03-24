Рудковская убеждена, что Лерчек и Митрошиной не стоило показывать свои большие траты

Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что, если бы блогеры Лерчек и Александра Митрошина не показывали жизнь на широкую ногу, их доходы никого бы не интересовали.

Яна Рудковская назвала ситуацию с блогерами Валерией Чекалиной (Лерчек) и Александрой Митрошиной показательными выступлениями, чтобы другим было неповадно.

Продюсер считает, что звезды интернета зря показывали свою роскошную жизнь широким массам, так как органы заинтересовало, как блогеры могут себе позволить такие большие расходы.

Также Рудковская, опираясь на собственный опыт, не сомневается, что при больших доходах необходимо иметь толковых финансиста и налогового консультанта, на которых надо молиться.

Деятель шоу-бизнеса надеется, что ситуация с блогершами разрешится, а другим послужит уроком.