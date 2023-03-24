Угонщик автомобиля в Иллинойсе приговорен к 22 годам после того, как похвастался, что выйдет на свободу

Угонщик из Иллинойса был приговорен к 22 годам тюремного заключения после того, как во время ареста сказал офицерам, что выйдет из тюрьмы к воскресенью.

В январе житель Харви Джордан Генри был признан виновным в трех случаях угона автомобиля при отягчающих обстоятельствах, двух случаях вооруженного ограбления и одном случае незаконного владения оружием преступником, среди прочих обвинений.



29-летний молодой человек пытался угнать автомобиль у магазина 7-Eleven в феврале 2022 года. Когда жертва скрылась с места преступления с ключами от машины, Генри украл у нее телефон и уехал на своей машине.



Затем Генри под дулом пистолета угнал 69-летнего водителя Uber и похитил его Volkswagen Jetta.