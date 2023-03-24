Правительство Франции запретило госслужащим использовать TikTok и другие развлекательные приложения

В пятницу правительство запретило установку и использование всех так называемых «развлекательных» приложений на служебных телефонах 2,5 миллионов государственных служащих.

Этот запрет касается китайского видеоприложения TikTok, а также «Netflix или Candy Crush», уточняют в Figaro в Министерстве цифровых технологий.

Такие приложения по мнению властей «не обладают достаточным уровнем кибербезопасности и защиты данных для развертывания на государственном оборудовании».

Исключения будут предоставляться для профессиональных нужд, таких как институциональная коммуникация администрации.