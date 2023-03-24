Звезда TikTok Джехане Томас умерла в 30 лет

Мать двоих детей умерла в начале этой недели после того, как дала поклонникам представление о своей борьбе с изнурительными мигренями.

Умерла Джехане Томас, британская звезда TikTok. Мать двоих маленьких детей скоропостижно скончалась на прошлой неделе в возрасте 30 лет. Причина смерти пока не установлена.



По данным фонда GoFundMe, созданного ее подругой Аликс Рист, ее смерть наступила после того, как она в течение нескольких недель страдала от изнурительных головных болей, вызванных мигренью.



"Несмотря на то, что она страдала от мигрени и приступов болезни в течение нескольких месяцев, ее смерть была совершенно неожиданной, и мы все абсолютно убиты горем", - написала Рист на мемориальной странице, отметив, что Томас умерла 17 марта.



Томас, преданная мать почти 4-летнего Айзека и 21-месячного Элайджи, была очень откровенна со своими 82 000 подписчиками на TikTok о своей жизни, в том числе рассказывала поклонникам о своей недавней борьбе за здоровье.

Недавно ей был поставлен диагноз неврит зрительного нерва - отек или воспаление, которое повреждает зрительный нерв, согласно клинике Майо.