Бейонсе и adidas договорились о прекращении партнерства
Бейонсе и adidas пришли к взаимному соглашению о прекращении партнерства IVY PARK, которое первоначально началось в 2018 году.
Как сообщает The Hollywood Reporter, между двумя сторонами возникли "серьезные творческие разногласия", которые и привели к соглашению.
По данным издания, музыкант, получивший премию "Грэмми", с нетерпением ждет возвращения творческой свободы на свой лейбл.
Ранее в феврале этого года появились сообщения о том, что партнерство IVY PARK x adidas фактически привело к тому, что немецкий гигант спортивной одежды потерял деньги.
В документах говорилось, что "примерно половина произведенной продукции осталась непроданной" и что IVY PARK "теряет деньги для adidas".
Лейбл Бейонсе IVY PARK появился в 2016 году как совместное предприятие с сэром Филипом Грином из Topshop, а затем музыкант получил полное право собственности после того, как сделка 50 на 50 завершилась в 2018 году.
Опубликовано: Иван Ободов
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Антон Райт
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