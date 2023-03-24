Бейонсе и adidas договорились о прекращении партнерства

Бейонсе и adidas пришли к взаимному соглашению о прекращении партнерства IVY PARK, которое первоначально началось в 2018 году.

Как сообщает The Hollywood Reporter, между двумя сторонами возникли "серьезные творческие разногласия", которые и привели к соглашению.

По данным издания, музыкант, получивший премию "Грэмми", с нетерпением ждет возвращения творческой свободы на свой лейбл.



Ранее в феврале этого года появились сообщения о том, что партнерство IVY PARK x adidas фактически привело к тому, что немецкий гигант спортивной одежды потерял деньги.

В документах говорилось, что "примерно половина произведенной продукции осталась непроданной" и что IVY PARK "теряет деньги для adidas".



Лейбл Бейонсе IVY PARK появился в 2016 году как совместное предприятие с сэром Филипом Грином из Topshop, а затем музыкант получил полное право собственности после того, как сделка 50 на 50 завершилась в 2018 году.