США отпугивают иностранных инвесторов

Соедененные штаты отпугивают иностранных инвесторов, так куда же они направляются вместо них?

Добро пожаловать в Америку неинвестируемую.



Это кажется странным, когда речь идет о стране, куда стремятся инвесторы всего мира, предлагая крупнейшие в мире компании, самые ликвидные рынки и верховенство закона для защиты доходов акционеров.

Вмешательство правительства также должно быть ограниченным.

Тот факт, что за последнее десятилетие американские акции опередили остальные мировые акции, также, безусловно, способствовал этому.