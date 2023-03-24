США отпугивают иностранных инвесторов
Соедененные штаты отпугивают иностранных инвесторов, так куда же они направляются вместо них?
Добро пожаловать в Америку неинвестируемую.
Это кажется странным, когда речь идет о стране, куда стремятся инвесторы всего мира, предлагая крупнейшие в мире компании, самые ликвидные рынки и верховенство закона для защиты доходов акционеров.
Вмешательство правительства также должно быть ограниченным.
Тот факт, что за последнее десятилетие американские акции опередили остальные мировые акции, также, безусловно, способствовал этому.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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