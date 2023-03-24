После пожара на газопроводе в Дрездене прозвучала серия взрывов
2023-03-24 14:56
Во время строительных работ в Дрездене днем в пятницу вспыхнул пожар на газовой трубе на одной из улиц.
“В результате прогремело несколько взрывов”, — рассказали в МЧС.
По данным пожарно-спасательной части, никто не пострадал. На видео пожарных видно сильное пламя и сильное задымление.
По предварительным данным, причиной возгорания стали земляные работы.
“Повреждена газовая линия”, — сообщили в полиции.
По предварительным данным, ущерб газопроводу и инфраструктуре будет существенным.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья Гончарова
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