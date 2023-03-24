После пожара на газопроводе в Дрездене прозвучала серия взрывов

2023-03-24 14:56

Во время строительных работ в Дрездене днем в пятницу ​​вспыхнул пожар на газовой трубе на одной из улиц.

“В результате прогремело несколько взрывов”, — рассказали в МЧС.

По данным пожарно-спасательной части, никто не пострадал. На видео пожарных видно сильное пламя и сильное задымление.

По предварительным данным, причиной возгорания стали земляные работы.

“Повреждена газовая линия”, — сообщили в полиции.

По предварительным данным, ущерб газопроводу и инфраструктуре будет существенным.