Из Индии уходит больше иностранных предприятий, чем приходит

За последние несколько лет число иностранных компаний, выезжающих из Индии, превысило число въезжающих в нее.

С 2018 года число таких компаний постоянно росло, и их общее количество достигло 559, показали данные, представленные в парламенте государственным министром Индии по корпоративным делам Рао Индерджитом Сингхом.

За этот период в страну въехало до 469 компаний, а в 2022 году был зафиксирован исторический минимум.