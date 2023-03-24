Из Индии уходит больше иностранных предприятий, чем приходит
2023-03-24 14:58
За последние несколько лет число иностранных компаний, выезжающих из Индии, превысило число въезжающих в нее.
С 2018 года число таких компаний постоянно росло, и их общее количество достигло 559, показали данные, представленные в парламенте государственным министром Индии по корпоративным делам Рао Индерджитом Сингхом.
За этот период в страну въехало до 469 компаний, а в 2022 году был зафиксирован исторический минимум.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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