Первый в ОАЭ астронавт отмечает начало Рамадана в космосе

Первый эмиратский астронавт в космосе празднует начало Рамадана на орбите с появлением новой луны на этой неделе.

Астронавт Султан Аль Неяди прибыл в космос 2 марта после запуска на орбиту на ракете Falcon 9 компании SpaceX в космическом корабле Crew Dragon.

В течение следующего полугода он будет работать на борту Международной космической станции в рамках первого в истории длительного полета астронавта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).



"Рамадан Мубарак. Желаю всем вам месяца, наполненного благословениями", - написал Аль Неяди в четверг (24 марта) в Twitter, поделившись видеозаписью впечатляющих видов Земли, Луны и Венеры с борта Международной космической станции. "Делюсь со всеми вами прекрасными ночными пейзажами с борта Международной космической станции".

