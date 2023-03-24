Первый в ОАЭ астронавт отмечает начало Рамадана в космосе
Первый эмиратский астронавт в космосе празднует начало Рамадана на орбите с появлением новой луны на этой неделе.
Астронавт Султан Аль Неяди прибыл в космос 2 марта после запуска на орбиту на ракете Falcon 9 компании SpaceX в космическом корабле Crew Dragon.
В течение следующего полугода он будет работать на борту Международной космической станции в рамках первого в истории длительного полета астронавта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
"Рамадан Мубарак. Желаю всем вам месяца, наполненного благословениями", - написал Аль Неяди в четверг (24 марта) в Twitter, поделившись видеозаписью впечатляющих видов Земли, Луны и Венеры с борта Международной космической станции. "Делюсь со всеми вами прекрасными ночными пейзажами с борта Международной космической станции".
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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