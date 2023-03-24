Вестминстерское аббатство приглашает на экскурсию в носках

Посетителям лондонского Вестминстерского аббатства будет разрешено посетить место коронации короля Карла III, но при одном условии.

Специальный тур по аббатству известный, как «Корона и церковь» будет доступен для посетителей с 15 мая после коронации по 29 июля.

Всем посетителям придется однако разуться и двигаться по залам в носках, чтобы не повредить мозаичный пол.

«Это будет впервые, когда аббатство приглашает посетителей ступить на тротуар косматов, где будет установлено коронационное кресло для коронации 6 мая», — говорится в заявлении представителя аббатства.

Косматы были группой итальянских ремесленников, которые в средние века использовали технику, называемую инкрустация, для украшения полов и других помещений в церквях мраморной мозаикой.