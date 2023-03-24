Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 18 украинских дронов и три снаряда HIMARS
2023-03-24 15:28
По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, за последние сутки в ДНР российскими системами ПВО было сбито 18 украинских БПЛА и несколько снарядов РСЗО HIMARS.
Кроме того, в Одесской области возле Сухого Лимана был уничтожен ангар, где хранились украинские БПЛА.
Минобороны сообщило, что за все время СВО уничтожено более 400 военных самолетов противника, около 3,5 тысяч БПЛА, 414 РСЗО, 8392 единицы тяжелой бронетехники, в том числе и танков, а также более 9 тыс единиц военной автотехники.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья Гончарова
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