В австралийском зоопарке впервые за много лет родился южный белый носорог

В зоопарке Werribee Open Range Zoo в австралийском штате Виктория впервые за десять лет родился южный белый носорог, сообщает ABC .

Как отмечает источник, мама Кипензи родила 60-килограммовую девочку еще во вторник.

Правда кормить свое дитя носорожица не стала и теперь за малышкой ухаживают няни из персонала врачей-ветеринаров зоопарка.

Южный белый носорог классифицируется Всемирным союзом охраны природы (МСОП) как «находящийся под угрозой исчезновения».

«Во второй половине 19 века насчитывалось всего менее 100 особей южного белого носорога. Благодаря интенсивным охранным мероприятиям к сегодняшнему дню удалось развить популяцию из более чем 15 000 животных», - сообщили в экологической организации WWF.

По данным WWF, в мире осталось всего две самки их двоюродных братьев, северных белых носорогов.

Животным угрожает в первую очередь браконьерство и незаконная торговля их рогами. Особенно в Азии, где они используются в традиционной медицине.