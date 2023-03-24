Рутина и дисциплина: нейробиолог Ли-Хуэй Цай рассказала, как избежать слабоумия в старости

Для этого нужно заниматься физическими упражнениями, быть социально активным и придерживаться здорового питания.

Память и когнитивные функции - то, что с возрастом становится хуже. Но исследования свидетельствуют: здоровые привычки могут память укрепить.

Нейробиолог из Массачусетского технологического института Ли-Хуэй Цай заявила, что в итоге все сводится к рутине и дисциплине. Врач специализируется на таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, и руководит Институтом обучения и памяти Picower.

Я думаю, люди знают, что они должны делать, чтобы оставаться здоровыми и сохранить свою память, - сказала Цай.

Она сказала, что общие советы экспертов — заниматься физическими упражнениями, быть социально и интеллектуально активными и придерживаться здорового питания — важно внедрять в свою жизнь. Самое сложное - поддерживать эти привычки.

Недавнее исследование, в ходе которого в течение 10 лет эксперты вели наблюдение за почти 30 000 жителями Китая показало, что у тех, кто придерживался большего количества факторов здорового образа жизни, ухудшение памяти происходило медленнее, чем у тех, кто этого не делал.

Сейчас Цай работает над медицинским устройством, которое призвано замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Он создает шоу света и звука для владельца и предназначен для стимуляции его мозга.

Цай рассказала, как она сама соблюдает распорядок дня, даже когда условия не слишком благоприятны.