Рутина и дисциплина: нейробиолог Ли-Хуэй Цай рассказала, как избежать слабоумия в старости
Для этого нужно заниматься физическими упражнениями, быть социально активным и придерживаться здорового питания.
Память и когнитивные функции - то, что с возрастом становится хуже. Но исследования свидетельствуют: здоровые привычки могут память укрепить.
Нейробиолог из Массачусетского технологического института Ли-Хуэй Цай заявила, что в итоге все сводится к рутине и дисциплине. Врач специализируется на таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, и руководит Институтом обучения и памяти Picower.
Я думаю, люди знают, что они должны делать, чтобы оставаться здоровыми и сохранить свою память, - сказала Цай.
Она сказала, что общие советы экспертов — заниматься физическими упражнениями, быть социально и интеллектуально активными и придерживаться здорового питания — важно внедрять в свою жизнь. Самое сложное - поддерживать эти привычки.
Недавнее исследование, в ходе которого в течение 10 лет эксперты вели наблюдение за почти 30 000 жителями Китая показало, что у тех, кто придерживался большего количества факторов здорового образа жизни, ухудшение памяти происходило медленнее, чем у тех, кто этого не делал.
Сейчас Цай работает над медицинским устройством, которое призвано замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Он создает шоу света и звука для владельца и предназначен для стимуляции его мозга.
Цай рассказала, как она сама соблюдает распорядок дня, даже когда условия не слишком благоприятны.
Я просто должна по-настоящему дисциплинировать себя, - сказала она.
Например, заниматься спортом зимой, даже если на улице ниже нуля, а на земле лед и снег. Я просто стараюсь держать себя в руках.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
-
-
-
Наталья Гончарова
В Питере прощаются с другом основателя Cream Soda Свиргунова, актером Георгием Киселевым, которому было всего 29 лет
В северной столице РФ провожают в последний путь 29-летнего друга основателя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова, актера Георгия Киселева, который умер в машине скорой помощи.Подробнее...
-