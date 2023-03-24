Неудачи с ОМУ в Ираке бросают тень на разведку США 20 лет спустя
В своем офисе в Капитолии США представитель Джейсон Кроу хранит несколько военных сувениров.
На полке лежат его военные жетоны, хвостовые части миномета и осколок, остановленный бронежилетом.
Два десятилетия назад Кроу был 24-летним командиром взвода во время американского вторжения в Ирак. Взводные имели при себе противогазы и снаряжение, которые надевали поверх формы, чтобы защитить себя от химического оружия, которое, как ошибочно полагали США, иракские войска могли применить против них.
Сегодня Кроу входит в состав комитетов, контролирующих деятельность американских военных и разведывательных служб. Ошибки Ирака все еще свежи в его памяти.
"Не будет преувеличением сказать, что это был опыт, изменивший всю мою жизнь, и через него я смотрю на многое в своей работе", - сказал демократ из Колорадо.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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