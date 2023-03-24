Сделка о признании вины за торговлю сексом стала для техасской матери нескончаемым кошмаром
Мысли Ирмы Рейес неслись в голове, пока ее муж вел машину в предрассветной темноте к зданию суда за сотни миль от дома.
Рейес едва могла есть с тех пор, как узнала, что прокуроры Техаса планируют выпустить на свободу двух мужчин, обвиняемых в сексуальной торговле ее дочерью. Она собиралась обратиться в суд, чтобы попытаться остановить их.
Дочери Рейес было 16 лет в 2017 году, когда мужчины, которых она знала только как "Роки" и "Блю", держали ее и еще одну девушку в мотеле в Сан-Антонио, где мужчины платили за секс с ними.
Дела против Ракима Шарки и Элайджи Тила, которых полиция идентифицировала как торговцев людьми, затянулись на годы, сменили несколько прокуроров, сорвали судебный процесс и, в конце концов, правительство решительно отступило.
Это одно из тысяч дел, над которыми нависло облако дисфункции в офисе генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, чьи юридические проблемы включают федеральное уголовное расследование.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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