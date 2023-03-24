Во время ливня калифорнийские фермеры затапливают свои поля, чтобы спасти их

Когда Дон Камерон впервые намеренно затопил свою ферму в центральной Калифорнии в 2011 году, выливая избыток ливневых вод на свои поля, коллеги-фермеры сказали ему, что он сошел с ума.

Сегодня калифорнийские эксперты по водным ресурсам считают Камерона первопроходцем. Его эксперимент по борьбе с наводнениями и пополнению запасов грунтовых вод стал образцом, который, по мнению политиков, должны перенять другие.



Когда пострадавший от засухи штат внезапно затопила серия ливней, устаревшая инфраструктура Калифорнии позволила большей части ливневых вод стекать в Тихий океан.

По оценкам Камерона, в этом исключительно влажном году его предприятие ежемесячно возвращает в землю от 8000 до 9000 акр-футов воды, как за счет дождевой воды, так и за счет талого снега.

Этого количества воды хватило бы для 16 000-18 000 городских домохозяйств за год