Китай угрожает последствиями из-за действий американского военного корабля

Китай пригрозил серьезными последствиями в пятницу после того, как ВМС США второй день подряд провели эсминец вокруг спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море.

Предупреждение прозвучало на фоне растущей напряженности между Китаем и США в регионе, поскольку Вашингтон противодействует все более напористой позиции Пекина в Южно-Китайском море, стратегическом водном пути, на который он претендует практически полностью.



В четверг, после того как США провели эсминец с управляемыми ракетами USS Milius вблизи Парасельских островов, Китай заявил, что его военно-морские и военно-воздушные силы заставили американское судно уйти, что американские военные опровергли.



В пятницу США вновь провели корабль вблизи островов, которые оккупированы Китаем, но на которые также претендуют Тайвань и Вьетнам, в рамках так называемой "операции по обеспечению свободы навигации", оспаривая требования всех трех стран, требующих либо предварительного уведомления, либо разрешения, прежде чем военное судно проплывет мимо.