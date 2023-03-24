Принадлежащее Дании судно плавало недалеко от места залегания "Северных потоков" незадолго до их взрыва.

24 марта журналисты новостного агентства The Times сообщили, что принадлежащий Дании корабль 524 Nymfen и самолёт военно-воздушных сил Швеции были замечены рядом с российскими газопроводами "Северный поток" в Балтийском море за четыре дня до того, как данный объект был взорван.

По данным Times, датское судно 524 Nymfen задействовано в отслеживании кораблей России, однако в сентябре 2022 года оно резко сменило свой маршрут и прошло рядом с островом Борнхольм, остановившись в море на тридцать минут с выключенными транспондерами, что позволило ему пропасть со всех радаров.

Уже через пару минут после того, как корабль Дании стал невидим для радарных систем, над местом его нахождения начал курсировать шведский военный самолёт, а позднее к нему присоединился принадлежащий Минобороны Швеции патрульный катер. Экс-офицер разведки Дании Джейкоб Каарсбо сообщил The Times, что находит странным такой инцидент.

Характерно, что ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что "Северные потоки" заминировали военные водолазы Соединённых Штатов, а позднее бомбу активировали представители военизированных ведомств Норвегии. По мнению Херша, приказ о взрыве российских трубопроводов отдал лично Джо Байден.

Американское издание CNN и немецкая газета Zeit представили альтернативную версию событий, согласно которой "Севпотоки" взорвала некая проукраинская группировка из шести человек, спонсируемая олигархом из Украины, в то время как США якобы не знали о подготовке данной диверсии.