Маск опровергает сообщение о планах SpaceX получить новое финансирование от Саудовской Аравии и ОАЭ

Элон Маск опроверг сообщение СМИ, в котором говорилось, что инвесторы из ОАЭ планируют вложить средства в многомиллиардный раунд финансирования компании.

Подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и компания из Абу-Даби планируют вложить средства в многомиллиардный раунд финансирования SpaceX, сообщило в среду издание Information со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.



В ответ на это сообщение Маск написал в Твиттере "неправда".



Ожидается, что стоимость производителя ракет составит около 140 миллиардов долларов, говорится в сообщении.



SpaceX привлекла $2 млрд в 2022 году и $2,6 млрд в 2020 году, по данным венчурной фирмы Space Capital.