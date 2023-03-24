Маск опровергает сообщение о планах SpaceX получить новое финансирование от Саудовской Аравии и ОАЭ
Элон Маск опроверг сообщение СМИ, в котором говорилось, что инвесторы из ОАЭ планируют вложить средства в многомиллиардный раунд финансирования компании.
Подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и компания из Абу-Даби планируют вложить средства в многомиллиардный раунд финансирования SpaceX, сообщило в среду издание Information со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений.
В ответ на это сообщение Маск написал в Твиттере "неправда".
Ожидается, что стоимость производителя ракет составит около 140 миллиардов долларов, говорится в сообщении.
SpaceX привлекла $2 млрд в 2022 году и $2,6 млрд в 2020 году, по данным венчурной фирмы Space Capital.
Опубликовано: Иван Ободов
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Наталья Гончарова
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