Байден заявил, что не «ищет конфликта» с Ираном после событий в Сирии

Джо Байден заявил в пятницу (24 марта) в Оттаве, что «Соединенные Штаты не стремятся вступить в конфликт с Ираном» после того, как накануне отдали приказ о воздушных ударах США по Сирии.

«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы действовать решительно, чтобы защитить свой народ», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Четырнадцать проиранских боевиков были убиты в результате авиаударов США на востоке Сирии в ночь с четверга на пятницу в ответ на атаку беспилотника, в результате которой один американец погиб и еще шесть получили ранения.

Напомним, что военные инструкторы США находятся на территории Сирии нелегально, под прикрытием борьбы с террористическими организациями, на самом деле поддерживают деятельность антигосударственных вооруженных формирований.