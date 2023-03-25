Минфин США ввел санкции против самолета Александра Лукашенко
Вашингтон наложил очередные санкционные ограничения на президента Беларуси.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вновь попал под санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Министерство финансов США объявило о том, что санкции вводятся против самолета Боинг-737, на котором летает Лукашенко.
"Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета для находящегося под санкциями США лидера Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко", — сказано в сообщении.
При этом отмечается, что для зарубежных визитов этим самолетом пользуется не только белорусский президент, но и другие белорусские чиновники. США объявили этот самолет "заблокированной собственностью". Также Вашингтон ввел санкции против двух крупнейших предприятий Беларуси - заводов БелАЗ и МАЗ.
Опубликовано: Николай Скира