Конгресс США под давлением Пентагона примет миллиардный бюджет на подготовку войны с Китаем

Американские военные США должны быть готовы к возможной конфронтации с Китаем, заявил глава Пентагона, лоббируя новый военный бюджет для азиатской группировки.

Пентагон намерен убедить Конгресс к утверждению предложенного Министерством обороны бюджета в размере 842 миллиардов долларов, который позволит модернизировать силы США в Азии и во всем мире.

«Это стратегический бюджет, обусловленный серьезностью нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой», — заявил министр обороны Ллойд Остин, выступая перед подкомитетом палаты представителей по оборонным ассигнованиям.

По словам Остина, 9 млрд этих средств должны пойти на сокращение разрыва между США и КНР в разработке гиперзвуковых ракет и других современных технологий.

После визита председателя Си в Москву Запад находится в замешательстве по принятию ответных мер, так как не владеет информацией о договоренностях России и Китая.