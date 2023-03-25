Нэнси Пелоси назвала проблемой церкви, то, что ей не разрешают причащаться в приходах Сан-Франциско

Бывший спикер Палаты представителей США вновь обратила внимание на запрет к причастию, который был принят архиепископом Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне в прошлом году.

Церковь обратила внимание на то, что Пелоси ведет борьбу за законность абортов и рекомендовала отказать ей в причастии.

Противостояние вновь открылось в комментарии 82-летнего политика Центру веры и справедливости Джорджтаунского университета в Вашингтоне, где она публично упрекнула архиепископа Сан-Франциско.

Пелоси в свою пользу высказала тот аргумент, что за шесть лет она родила пятерых детей.