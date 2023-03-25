Дочь Иосифа Пригожина пошла работать таксисткой

Муж молодой мамы недавно получил травму, и сейчас находится под наблюдением медиков, потому Даная Пригожина решила пополнить семейный бюджет сама.

Даная Пригожина заявила, что пошла на работу таксистом. Молодая мама объяснила это тем, что ее муж недавно неудачно упал, травмировался. Мужчине сделали операцию и сейчас он находится на больничном, сообщает Рамблер.

Чтобы поддержать супруга, Даная и пошла на работу.

Я сейчас активно работаю в такси. Мера эта временная - пока муж реабилитируется. Он упал, получил ушибы, ему зашили подбородок. Кроме того, он получил небольшое сотрясение. Сейчас пошел на поправку. Собирался на работу, но я настояла, чтобы он остался дома. Здоровье важнее! Я решила сама выйти, мне так спокойнее, и пустых карманов не будет, — рассудила Даная.

Некоторые подписчики осудили дочь продюсера и даже высказались, что та посадила мужа себе на шею. Даная ответила злопыхателям резко:

В подработке ничего страшного нет! Я взрослый человек, и меня никто не обязан содержать!

К слову, дочери Иосифа Пригожина от первого брака, модели plus-size Данае Пригожиной, недавно исполнилось 26 лет.