Садовод с опытом рассказал, какие три ошибки могут погубить рассаду

На эти частые ошибки многие дачники не обращают внимания, потом удивляются плохим результатам.

Про что нельзя забывать, чтобы не испортить свою рассаду, напомнил опытный огородник.

Опасность исходит от тары

Использование грязных емкостей для рассады приводит к появлению болезней и вредителей.

Тара должна хорошо промываться, желательно дезинфицироваться - хотя бы уксусом или хозяйственным мылом.

Мертвая земля

Перед посевом семян грунт обеззараживают, но вместе с плохой флорой убивается и хорошая. К чему это ведет?

Растения не смогут жить без микроорганизмов, которые дают им питание и защиту от заболеваний.

Но если почва стерильна, в ней быстро размножатся вредные бактерии, которым не препятствует полезная флора.

Вывод: почву надо заполнить "хорошими" бактериями. Для этого подойдет ЭМ-препарат, средства с триходермой и сенной палочкой.

Прореживание

Непрореженная рассада будет слабой, вытянутой, будет более доступна вредителям и чаще станет болеть.

Важный момент, о котором многие забывают: инструкцию на пакете с покупными семенами нужно читать и следовать ей.

Там содержатся ценные сведения о сроках высадки, рекомендуемых интервалах между саженцами, указана степень стойкости к болезням и паразитам.