29 марта основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что он и его подчинённые спланировали битву за Артемовск ещё прошлым летом, намереваясь измотать украинские войска и западных наёмников на данном направлении, после чего этот план начал воплощаться в жизнь.

По данным Пригожина, в настоящий момент российские военные практически полностью уничтожили всю армию Украины в районе Артемовска, поскольку Генштаб ВСУ постоянно перебрасывает свои лучшие подразделения к этому городу в Донецкой Народной республике, не желая его уступать ВС РФ.

При этом Евгений Пригожин признаёт, что ЧВК "Вагнер" изрядно "потрепало" при боях на Артемовском направлении, однако ликвидация украинских военизированных формирований в Артемовске должно стать исторической ролью этой частной военной кампании, которая поможет регулярным войскам России продвигаться на фронте.

Также Пригожин призвал Министерство обороны РФ быть готовым к продолжению наступления на позиции украинской армии после того, как "Группа Вагнера" истратил свой потенциал и уничтожит украинских военных под Артемовском. Пригожин считает, что в Минобороны не должны "прощёлкать" момент для удачного удара по силам противника.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что в текущий момент российская армия уничтожает войска коллективного Запада на Артемовском направлении, и в конечном итоге Россия выйдет победительницей из данного конфликта.