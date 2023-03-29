Пореченков обратился к артистам, призвав открыто высказывать свою позицию относительно СВО

Михаил Пореченков давно определился со своей позицией по спецоперации, призвав коллег следовать его примеру.

Артист убежден, что определяться придется каждой известной личности, о чем он заявил в интервью изданию "AiF".

Долгое молчание со стороны медийных персон вызывает недоверие масс, что приводит к снижению популярности, а, следовательно, доходов.

Свою позицию Пореченков определяет так: "Помогать нашим".

Ранее сообщалось, что Михаил рассказал о том, как священник благословил его на роль в картине "Русский крест".