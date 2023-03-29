Пореченков обратился к артистам, призвав открыто высказывать свою позицию относительно СВО

14:56 2023-03-29

Михаил Пореченков обратился к артистам, призвав открыто высказывать свою позицию относительно СВО, для того, чтобы все понимали "В каком ты окопе?".

Михаил Пореченков давно определился со своей позицией по спецоперации, призвав коллег следовать его примеру.

Артист убежден, что определяться придется каждой известной личности, о чем он заявил в интервью изданию "AiF".

Долгое молчание со стороны медийных персон вызывает недоверие масс, что приводит к снижению популярности, а, следовательно, доходов.

Свою позицию Пореченков определяет так: "Помогать нашим".

Ранее сообщалось, что Михаил рассказал о том, как священник благословил его на роль в картине "Русский крест".