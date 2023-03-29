По данным EFE, дипломатическое представительство, расположенное на северо-востоке Вашингтона, закрыто для посещения. Перед зданием размещены два полицейских патруля, в окрестностях здания спокойно, работают несколько СМИ.
В своем сообщении в Twitter пресс-секретарь посольства Элад Штромайер сказал, что посольство останется закрытым в понедельник до "дальнейшего уведомления" и не будет предоставлять консульские услуги.
Он пояснил, что "Гистадрут" (Всеобщий союз израильских трудящихся), крупнейший профсоюз страны, дал указание всем государственным служащим присоединиться к забастовке, включая дипломатические представительства по всему миру.
Профсоюз объявил о начале всеобщей забастовки сегодня, если Нетаньяху не остановит судебную реформу.
Посольство Израиля в США закрыто из-за забастовки против судебной реформы
В понедельник посольство Израиля в США было закрыто на один день в связи с забастовкой против судебной реформы, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
По данным EFE, дипломатическое представительство, расположенное на северо-востоке Вашингтона, закрыто для посещения. Перед зданием размещены два полицейских патруля, в окрестностях здания спокойно, работают несколько СМИ.
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